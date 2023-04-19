Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая довольно активно ведет социальные сети, рассказывает о своей работе и делится новыми кадрами. В этот раз ее фото с сыном вызвало много смеха из-за образа самой Анны.

Также недавно звезда сериала "Сваты" призналась, что после полномасштабного вторжения рф, в ее семье начали общаться на государственном языке. Также актриса добавила, что и сама уже давно перешла на украинский язык.

«Когда твоя мама очень любит дурачиться, приходится делать вид, что ты не знаешь эту даму 😆» - с юмором написала Анна под семейным кадром с ребенком.

В сети принялись поддерживать и обсуждать юморной кадр: «Миша❤; Ахаха прикол; Михась: я не знаю, кто это; Вы классные; Пойду на кухню и приготовлю что-нибудь вкусненькое. Потому что очень проголодалась, взглянув на это».

Нопомним, Кошмал - актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты". Знаменитость, как и другие артисты, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда занялась активным освещением происходящего в своем блоге.

При этом актриса признавалась, что только два человека из команды "Сватов", поддержали Украину и выступили с антивоенной позицией.

Напомним, звезда "Сватов" Кошмал показала любимое фото в своем архиве

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