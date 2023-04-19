Настя Каменських поділилася новими кадрами, де знову перебуває у лікаря. Зірка розмістила відео у сторіс Інстаграм, де ділиться творчістю та особистими кадрами.

"Продовжую своє лікування щодня. Вже на фінішній прямій", - написала зірка у публікації, де лікар знову займався необхідними маніпуляціями з голосовими зв'язками.

Варто зазначити, зірка ще на початку квітня розповіла, що мала екстрений випадок і довелося звернутися до лікаря.

"Зараз я проходжу інтенсивне лікування і бачу свого лікаря щодня по 2 рази. Щоразу це не найприємніша процедура, тому що у 4 етапи мені прямо на голосові зв'язки заливають необхідні ліки", - написала артистка.

Також Настя розповіла, що проблеми зі зв'язками – це майже те саме, що й травми з будь-якою іншою частиною тіла. Адже коли потягнеш зв'язки на нозі, то після цього не можеш ходити, відчуваєш біль або швидко бігати, доки повністю не відновишся. Із голосовими зв'язками аналогічна історія.

"Співаєш у низькій тональності, але як тільки намагаєшся взяти високі ноти - зв'язки не можуть зімкнутися через ці новоутворення і звук перетворюється на неприємний висип. Так що ці новоутворення - це те, що не дає моїм зв'язкам повністю зімкнутися і як результат - коли беру високі ноти, немає звуку", - зауважила зірка.

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