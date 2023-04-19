Володимир Дантес поділився новим фотосетом Також зірка у своєму Інстаграм опублікувала думки з приводу нових публікацій.
«А для чого? публікації.
"Закінчується тим, що ти сидиш у люті, лаєш себе, ненавидиш життя і думаєш: "А навіщо це було?", - підсумував свої думки Володимир.
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Фанати поставили тисячі лайків, включаючи нову подружку Володимира Дашу Кацуріна, дружину Дмитра Монатика Ірину та інших зірок, а також написали коментарі:
"Надто солодко" та інші проблеми, коли ти-Дантес";
"Тому що хочеться і для себе. На цьому і крапка))) І чим більше сьогодення тим краще, тому що в теперішньому і є життя";
"Дантесик, ти в останні півроку дуже змінив ставлення до себе, на краще. Нам все одно яка буде фотографія, все, що на цій сторінці – все про мудрість";
"третя фотографія найхаризматичніша будь-що в цьому житті. З приводу селфі, дякую, що дали зрозуміти, тому що я реально думала, що я одна така".
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А ще Politeka писала, що Дантес чесно розповів про своє рішення на найближчі два роки.
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