Володимир Дантес поділився новим фотосетом Також зірка у своєму Інстаграм опублікувала думки з приводу нових публікацій.

«А для чого? публікації.

"Закінчується тим, що ти сидиш у люті, лаєш себе, ненавидиш життя і думаєш: "А навіщо це було?", - підсумував свої думки Володимир.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи нову подружку Володимира Дашу Кацуріна, дружину Дмитра Монатика Ірину та інших зірок, а також написали коментарі:

"Надто солодко" та інші проблеми, коли ти-Дантес";

"Тому що хочеться і для себе. На цьому і крапка))) І чим більше сьогодення тим краще, тому що в теперішньому і є життя";

"Дантесик, ти в останні півроку дуже змінив ставлення до себе, на краще. Нам все одно яка буде фотографія, все, що на цій сторінці – все про мудрість";

"третя фотографія найхаризматичніша будь-що в цьому житті. З приводу селфі, дякую, що дали зрозуміти, тому що я реально думала, що я одна така".

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