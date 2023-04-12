Популярный украинский исполнитель, шоумен и комик Владимир Дантес, который был мужем певицы Нади Дорофеевой, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил милое фото и поделился совими планами на ближайшие два года.

Как видно, на новой фотографии Владимир запечатлена в интересной архитектурной локации, он увлеченно залипает в телефон. Перед камерой певец появился в стильном луке – на нем темные штаны, белоснежная футболка и длинное темное пальто.

В подписи к публикации Дантес признался, что за свою жизнь мало где бывал на экскурсиях, и теперь решил это исправить:

"Никогда нигде не брал экскурсии. И по музеям не люблю ходить. Единственный раз был в Лондоне и Париже (выходит 2 раза). Но сейчас понимаю, что я хорошо знаю географию Украины, где что находится, где живописные и уникальные места, где есть, где выпить, а вот что-то глубже далеко не все. Решил ближайшие два года ходить по музеям, брать экскурсии в разных городах Украины, даже в столице. Ну, просто нужно поддерживать свое, становиться более эрудированным, ну и в самом деле. Все это не дорого, а все, что не дорого, я люблю".

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