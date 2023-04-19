Владимир Дантес поделился новым фотосетом. Также звезда в своем Инстаграм опубликовал мысли по поводу новых публикаций.

"А для чего? Бывают моменты, когда хочешь выставить в инсту какую-нибудь фотку. Чисто собрать лайков, комментариев. Получить внимание от незнакомых/знакомых людей. Потом сидишь роешься в телефоне, понимаешь что у тебя нет фотографий", - написал Дантес в публикации.

"Заканчивается тем, что ты сидишь в ярости, ругаешь себя, ненавидишь жизнь и думаешь: "А зачем это было?", - подытожил свои мысли Владимир.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая новую подружку Владимира Дашу Кацурину, жену Дмитрия Монатика Ирину и других звезд, а также написали комментарии:

"Слишком сладко" и другие проблемы, когда ты -Дантес";

"Потому что хочется и для себя. На этом и точка))) И чем больше настоящего тем лучше, потому что в настоящем и есть жизнь";

"Дантесик, ты в последние полгода очень изменил отношение к себе, в лучшую сторону. Нам все равно какая будет фотография, все, что на этой странице – все о мудрости";

"третья фотография самая харизматичная во что бы то ни стало в этой жизни. По поводу селфи, спасибо, что дали понять, потому что я реально думала, что я одна такая".

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