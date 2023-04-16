Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой, но пара после 10 лет отношений разошлась. После этого Владимир начал отношения с бывшей женой лучшего друга, который ушел к Дорофеевой. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где в этот раз показал волну хейта на его сообщение о Спартаке.

"Спокойно ходить по улицам далее? А что по адекватности? Кем бы не был человек, виновность которой не доказана в суде, вы не имеете права так говорить такие вещи, которые могут натолкнуть людей на самосуд", - написала одна из фанаток.

"Ты слабоумное опупевшее создание, кто тебе дефектному дал право распространять и говорить подобные вещи. Чтобы ты не имело возможности возможности ходить по улицам и ощущать себя спокойно, не суй свой большой нос в чужие дела, даже не разобравшись", - написал еще один человек.

"Мне только что позвонили из ложи и намекнули на последствия, которые могут быть, если я не извинюсь перед Спартаком. Потом почитал директ, а там мне обещают .... При этом объясняют, что им стало легче после прослушивания Спартака (представить страшно, что с ними были до) Я переживаю за свою жизнь, потому извините", - ответил Дантес.

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