Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник вирішив пограти із фанатами у гру. Знаменитість у своєму Інстаграмі поділився архівною фотографією, де був набагато молодшим і позував серед вулиці. Зірка запропонував вгадати, зйомки якогось проекту це були, в якому році і місті.

"Тут я ще молодий і гарний. Пропоную Вам вгадати:

- Який проект знімаємо?

- Який це рік?

- і яке це місто?

Вірю – зможете…", - написав Решетник.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Одеса, сезон Холостяк із Мельником";

"Улюблена Одеса, рік не вгадаю, давно це було";

"Пам'ятаю вас ще з "Неймовірної правди про зірок", але вже уважні коментатори наголосили, що Одеса, проект "Холостяк". Творчі успіхи";

"Місто Одеса, вулиця Дерибасівська, Холостяк 5 сезон";

"Та такий же просто -5 кг) ви не старієте, як і ваша половинка) ймовірно через дітей";

"Кращий ведучий кращого реаліті шоу холостяк, якийсь із першої п'ятірки випусків. А ви з першої серії? Я вже й не пам'ятаю".

Варто зазначити, що Григорій Решетник - успішний український телеведучий, який веде багато проектів, включаючи "Холостяків". Зірка одружена з колега Христина, яка йому народила трьох дітей - Івана, Дмитра та Олександра.

Нагадаємо, дружина Решетника з "Холостяка" зворушила кадрами із сином-іменинником.

А ще Politeka писала, що Ґрат з "Холостяка" виїхав з Києва і показав, де з родиною святив великодні кошики.

Також Politeka повідомляла, що дружина Решетника викликала бурхливу реакцію в українок, показавши своє тренування.



