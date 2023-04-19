Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник вирішив пограти із фанатами у гру. Знаменитість у своєму Інстаграмі поділився архівною фотографією, де був набагато молодшим і позував серед вулиці. Зірка запропонував вгадати, зйомки якогось проекту це були, в якому році і місті.
"Тут я ще молодий і гарний. Пропоную Вам вгадати:
- Який проект знімаємо?
- Який це рік?
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- і яке це місто?
Вірю – зможете…", - написав Решетник.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Одеса, сезон Холостяк із Мельником";
"Улюблена Одеса, рік не вгадаю, давно це було";
"Пам'ятаю вас ще з "Неймовірної правди про зірок", але вже уважні коментатори наголосили, що Одеса, проект "Холостяк". Творчі успіхи";
"Місто Одеса, вулиця Дерибасівська, Холостяк 5 сезон";
"Та такий же просто -5 кг) ви не старієте, як і ваша половинка) ймовірно через дітей";
"Кращий ведучий кращого реаліті шоу холостяк, якийсь із першої п'ятірки випусків. А ви з першої серії? Я вже й не пам'ятаю".
Варто зазначити, що Григорій Решетник - успішний український телеведучий, який веде багато проектів, включаючи "Холостяків". Зірка одружена з колега Христина, яка йому народила трьох дітей - Івана, Дмитра та Олександра.
Нагадаємо, дружина Решетника з "Холостяка" зворушила кадрами із сином-іменинником.
А ще Politeka писала, що Ґрат з "Холостяка" виїхав з Києва і показав, де з родиною святив великодні кошики.
Також Politeka повідомляла, що дружина Решетника викликала бурхливу реакцію в українок, показавши своє тренування.