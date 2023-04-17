Жена ведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника Кристина, которая также пробует себя, как блогерша, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась трогательными семейными кадрами, как они поздравляли старшего сына с первым юбилеем.
Как оказалось, старшему их трех сыновей Решетников Ивану исполнилось 10 лет. Родители решили подарить сыну его первый смартфон, а еще устроили красивый праздник с вкусным тортиком и другими подарками. В ролик можно увидеть, что Иван спускается в комнату с сюрпризом в нарядной вышиванке, он задувает свечи и берется раскрывать свой подарок.
В подписи к публикации Кристина Решетник написала: "10 лет Иванкове. Сегодня мы отметили День рождения в семейном кругу. Было так хорошо провести этот день только с самыми родными. Ванюша был счастлив. Еще и потому, что наконец-то получил желанный первый телефон. Совершенно взрослый у нас сын".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись поздравлять мальчика в комментариях:
"Поздравляю с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, успеха в спорте, и исполнения грез".
"Сознательные родители. Люблю наблюдать за вами. И первый телефон в 10 лет – это очень правильно".
"Искренние поздравления".
"Поздравление от нашей семьи. Мирного и счастливого детства!".
"Поздравляю вашего сынишку с днем рождения, желаю здоровья и надежных друзей".
"С днем рождения Ванюшу. Пусть растет здоровеньким и самым счастливым мальчиком".
"Поздравляю вас с именинником! Пусть его жизнь будет счастливой, исполненной радости, любви, добра и мира!".
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