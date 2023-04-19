Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник решил поиграть с фанатами в игру. Знаменитость в своем Инстаграм поделился архивной фотографией, где был намного моложе и позировал среди улицы. Звезда предложил угадать, съемки какого проекта это были, в каком году и городе.

"Здесь я еще молод и красив. Предлагаю Вам угадать:

- какой проект снимаем?

– какой это год?

- и какой это город?

Верю – сможете…", - написал Решетник.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Одесса, сезон Холостяк с Мельником";

"Любимая Одесса, год не угадаю, давно это было";

"Помню вас еще из "Невероятной правды о звездах", но уже внимательные комментаторы отметили, что Одесса, проект "Холостяк". Творческие успехи";

"Город Одесса, улица Дерибасовская, Холостяк 5 сезон";

"Да такой же просто -5 кг) вы не стареете, как и ваша половинка) вероятно через детей";

"Лучший ведущий лучшего реалити шоу холостяк, какой-то из первой пятерки выпусков. А вы из первой серии? Я уже и не помню".

Стоит отметить, Григорий Решетник - успешный украинский телеведущий, который ведет многие проекты, включая "Холостяков". Звезда женат на коллеге Кристине, которая ему родила троих детей - Ивана, Дмитрия и Александра.

Напомним, жена Решетника из "Холостяка" растрогала кадрами с сыном-именинником

А еще Politeka писала, что Решетник из "Холостяка" уехал из Киева и показал, где с семьей святил пасхальные корзины

Также Politeka сообщала, что жена Решетника вызвала бурную реакцию у украинок, показав свою тренировку



