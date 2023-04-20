Відомий телеведучий та блогер Анатолій Анатолич показав, як виживають люди у містах, які перебувають під обстрілами.

Відомий український телеведучий, блогер та інтерв'юер Анатолій Анатолич поділився складними кадрами з евакуацією мешканців, що залишилися, в містах, які перебувають під обстрілом. Він додав, що такі міста – не так далеко від тих, хто живе у світі, слід про це пам'ятати.

«Кадри евакуації людей з Бахмута від мого товариша IVlevyorke. Просто подивіться ці півтори хвилини. І це відбувається зараз. Не колись там і десь там. А тепер і тут. Повірте, Бахмут не так далеко від Києва», - написав Анатолій під кадрами.

У мережі українці висловили свої емоції:

«Божечку, як ця бабуся розмовляє українською і як любить свій край; Я на бабусю дивлюся і хочеться плакати; Це жах, але скільки в неї віри, що війна закінчиться; бабуся живи, просто живи! Наша українська жінка, дай боже тобі здоров'я рідненька».

Раніше ведучий поцікавився в одного з підлітків: що для нього було найстрашнішим – перші дні війни чи щось згодом:

Ні, там був один день, коли всю ніч були вибухи. Дуже близько до нашої оселі і ми всю ніч сиділи в підвалі до п'ятої ранку. Але там була така смішна ситуація... З сьомої години до п'ятої ранку. О п'ятій ще були вибухи, але ми вже не могли терпіти, бо дуже хотіли їсти. От і вийшли. Ось така ситуація» - з посмішкою поділився юнак.

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