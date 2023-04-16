Известный украинский телеведущий, блогер и интервьюер Анатолий Анатолич, который с начала войны остается в Украине несмотря на законное право выехать, так как он отец троих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен опубликовал жестокие кадры войны в Украине и честно рассказал, почему не хочет праздновать Пасху.

На новых фотографиях можно увидеть последствия недавних ударов российских оккупантов по украинских городах и то, как спасатели доставали людей из-под завалов. По словам Анатолича, после таких кадров ему не хочется во время войны отмечать праздник Пасхи.

"Я не хочу никакой пасхи. Потому что я представляю, как "они" завтра все будут стоять в церквях в ростове и питербурге и святить свои бл**ские яйца. Я не хочу, чтобы у меня с ними было что-то общее. Я хочу, чтобы они исчезли с лица земли вместе со своим кириллом. Я не хочу уже и верить ни во что, кроме ВСУ. Простите, что не о святом. Первое фото Анатолия Степанова", - эмоционально написал Анатолич.

Напомним, "Девочка, 44 годика": Великий из "Квартал 95" взорвал сеть пародией на скандальное интервью запроданки Лорак.

Как сообщала Politeka, "Я поняла, что…": Каминская из "НеАнгелов" в тигровых лосинах на насмешила украинцев.

Также Politeka писала, что "Заряжала всех": Мисс Украина-Вселенная Неплях пришла на популярное шоу и произвела фурор.