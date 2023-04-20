Известный украинский телеведущий, блогер и интервьюер Анатолий Анатолич поделился сложными кадрами с эвакуацией оставшихся жителей в городах, находящихся под обстрелом. Он добавил, что такие города - не так далеко от тех, кто живет в мире, следует об этом помнить.

«Кадры эвакуации людей из Бахмута от моего товарища ivlevyorke. Просто посмотрите эти полторы минуты. И это происходит сейчас. Не когда-то там и где-то там. А теперь и здесь. Поверьте, Бахмут не так далеко от Киева» - написал Анатолич под кадрами.

В сети украинцы выразили свои эмоции:

«Боженька😢, как эта бабушка разговаривает на украинском и как любит свой край😢; Я на бабушку смотрю, и хочется плакать; Это ужас, но сколько в нее веры, что война закончится; бабушка живи, просто живи! Наша украинская женщина, дай боже тебе здоровье родненькая».

Ранее ведущий поинтересовался у одного из подростков: что для него было самым страшным – первые дни войны или что-то позже:

«Нет, там был один день, когда всю ночь были взрывы. Очень близко к нашему дому и мы всю ночь сидели в подвале до пяти утра. Но там была такая смешная ситуация… С седьмого часа и до пяти утра. В пять еще были взрывы, но мы уже не могли терпеть, потому что очень хотели есть. Вот и вышли. Такая вот ситуация» - с улыбкой поделился юноша.

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