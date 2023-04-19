Співачка Слава Камінська, колишня солістка гурту "НеАнгели", показала фото зі своїм екс-чоловіком, звернувшись до нього у важливий день.

Слава Камінська звернулася до чоловіка Едгара Каминського, який сьогодні, 19 квітня, святкує день народження. Зірка також поділилася спільним фото у своєму Інстаграмі.

"А хто у нас тут такий красивий? А хто у нас тут такий вічно молодий і вічно добрий? Найкращий колишній чоловік! Це знаю я і нехай це знають усі! З днем ​​народження, любий. .

Фанати, включаючи Тараса Цимбалюка, поставили понад сім тисяч лайків та написали коментарі:

"Якщо найкращий, то чому порізно?";

"Жити треба так, щоб усі колишні викладали фото з тобою! Люблю";

"А чому тоді колишній, якщо такий добрий?";

"Другий колишній чоловік напевно образився, що він не найкращий";

"То бив ногами по голові, то вже найкращий... не зрозумієш цих super star";

"Вам потрібно зробити Гайд для дівчат: -"як бути в нормальних відносинах із колишніми?!";

"Поливала брудом його у всіх колах, а зараз привітання";

"У мене в стрічці його вітають одразу дві колишні дружини! Неймовірний мужик, напевно! З іменинником!";

"Найкращий колишній чоловік, це знаю я, і нехай знають усі!! начебто побажання щоб він став колишнім чоловіком для всіх".

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