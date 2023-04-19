Слава Камінська звернулася до чоловіка Едгара Каминського, який сьогодні, 19 квітня, святкує день народження. Зірка також поділилася спільним фото у своєму Інстаграмі.
"А хто у нас тут такий красивий? А хто у нас тут такий вічно молодий і вічно добрий? Найкращий колишній чоловік! Це знаю я і нехай це знають усі! З днем народження, любий. .
Фанати, включаючи Тараса Цимбалюка, поставили понад сім тисяч лайків та написали коментарі:
"Якщо найкращий, то чому порізно?";
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"Жити треба так, щоб усі колишні викладали фото з тобою! Люблю";
"А чому тоді колишній, якщо такий добрий?";
"Другий колишній чоловік напевно образився, що він не найкращий";
"То бив ногами по голові, то вже найкращий... не зрозумієш цих super star";
"Вам потрібно зробити Гайд для дівчат: -"як бути в нормальних відносинах із колишніми?!";
"Поливала брудом його у всіх колах, а зараз привітання";
"У мене в стрічці його вітають одразу дві колишні дружини! Неймовірний мужик, напевно! З іменинником!";
"Найкращий колишній чоловік, це знаю я, і нехай знають усі!! начебто побажання щоб він став колишнім чоловіком для всіх".
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