Певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала фото со своим экс-муже, обратившись к нему в важный день.

Слава Каминская обратилась к мужу Эдгару Каминскому, который сегодня, 19 апреля, празднует день рождения. Звезда также поделилась общим фото в своем Инстаграм.

"А кто у нас тут такой красивый ? А кто у нас тут такой вечно молодой и вечно добрый ? Самый лучший бывший муж! Это знаю я и пусть это знают все ! С днем рождения, дорогой. Люблю нимагу", - написала Слава в публикации.

Фанаты, включая Тараса Цымбалюка, поставили более семи тысяч лайков и написали комментарии:

"Если самый лучший, то почему порознь?";

"Жить надо так, чтобы все бывшие выкладывали фото с тобой! Обожаю";

"А почему тогда бывший, если такой хороший?";

"Второй бывший муж наверное обиделся, что он не самый лучший";

"То бил ногами по голове, то уже лучший... не поймешь этих super star";

"Вам нужно сделать Гайд для девушек: -"как быть в нормальных отношениях с прежними?!";

"Поливала грязью его во всех кругах, а сейчас поздравление";

"У меня в ленте его поздравляют сразу две бывшие жены! Обалденный мужик, наверное! С именинником!";

"Самый лучший бывший муж, это знаю я, и пусть знают все!! как будто пожелания чтобы он стал бывшим мужем для всех".

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в тигровых лосинах на насмешила украинцев

А еще Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" перепугала фанатов переменами во внешности

Также Politeka писала, что Каминская снова вышла на связь с фанатами и намекнула на новую пластику, фото



