Слава Каминская обратилась к мужу Эдгару Каминскому, который сегодня, 19 апреля, празднует день рождения. Звезда также поделилась общим фото в своем Инстаграм.
"А кто у нас тут такой красивый ? А кто у нас тут такой вечно молодой и вечно добрый ? Самый лучший бывший муж! Это знаю я и пусть это знают все ! С днем рождения, дорогой. Люблю нимагу", - написала Слава в публикации.
Фанаты, включая Тараса Цымбалюка, поставили более семи тысяч лайков и написали комментарии:
"Если самый лучший, то почему порознь?";
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"Жить надо так, чтобы все бывшие выкладывали фото с тобой! Обожаю";
"А почему тогда бывший, если такой хороший?";
"Второй бывший муж наверное обиделся, что он не самый лучший";
"То бил ногами по голове, то уже лучший... не поймешь этих super star";
"Вам нужно сделать Гайд для девушек: -"как быть в нормальных отношениях с прежними?!";
"Поливала грязью его во всех кругах, а сейчас поздравление";
"У меня в ленте его поздравляют сразу две бывшие жены! Обалденный мужик, наверное! С именинником!";
"Самый лучший бывший муж, это знаю я, и пусть знают все!! как будто пожелания чтобы он стал бывшим мужем для всех".
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