Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми в Нидерланды, в последнее время все реже выходит на связь с поклонниками в Instagram. Так, в этот раз некоторой паузы звезда опубликовала новое фото, которым насмешила поклонников.

Как видно на новой фотографии Каминская сняла себя во время тренировки, здесь она занимает на велотренажере. Перед камерой артистка появилась в спортивном луке – коротком черном топе и забавных леопардовых лосинах, этот наряд подчеркнул стройную фигуру и ноги артистки. Ее волосы аккуратно собраны, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Каминская написала: "Мама, где мои тигровые лосины? Какие виды тренировок вам больше заходят? Что скажете о сайклинге? Я поняла, что велосипеды – мое все. Хотя на этих далеко не уедешь. ПиСи: Цель этой фотографии показать, какая я пиз**тая спортсменка".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Обожаю сайклинг".

"Шикарная девушка".

"Мама думала, Слава вырастет послушной девочкой, а она взяла и натянула леопардовые лосины".

"Огонь баба".

"А баба Славка все еще огонь".

"Скучаю по твоим постам. Надо чуть почаще видеть".

"Да ты шикарна".

"Очень красивая".

"Что за лев этот тигр?".

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