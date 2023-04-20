Популярний український радіоведучий, блогер та інтерв'юер Слава Дьомін, який нещодавно вперше за довгий час поділився кадром зі своєю дитиною, вирішив розповісти про їхній відпочинок. Шоумен розповів, що вони влаштували собі український відпочинок, який точно запам'ятається.

«Витачов та Витачівська каплиця! Поїхали із сином 60 км від Києва до Вітачова – одне із найстаріших сіл України. У давньоруські часи Вітачов був містом і справді мав великий порт. Нині поряд із селом добре видно бухту, куди входили судна. Неодноразово Вітачов був місцем зустрічей і нарад князів» - поділився Дьомін.

Також ведучий розповів про гарний вітряк і каплицю, яку їм вдалося побачити. Місцеві кажуть, що каплиця була збудована за кресленнями самого Тараса Шевченка. А ще тут неймовірні краєвиди на Дніпро. Все для гарних фоток та прогулянок з дітьми та близькими.

«Як вам такий формат наших поїздок із сином гарними місцями?» – поцікавився ведучий.

«Коростишівський гранітний кар'єр та каньйон. До повномасштабного вторгнення ми з сином багато що відкривали для себе гарні місця в Україні. Вирішив відновити цю традицію. Ми вже тут колись були. Але лише на гранітному кар'єрі. А ось на каньйоні ще не бували» - поділився також Дьомін.

Нагадаємо, "Видатна дата": Гвоздєва з "Танців зі зірками" розповіла радісну новину.

Як повідомляла Politeka, "Приємні спогади": запроданка Лорак показала розкішний відпочинок із коханцем у Дубаї.

Також Politeka писала, що "Кращі ліки": Кухар із "Танців зі зірками" поділилася лайфхаком для гарного настрою.