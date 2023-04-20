Популярный украинский радиоведущий, блогер и интервьюер Слава Демин, который недавно впервые за долгое время поделился кадром со своим ребенком, решил рассказать об их отдыхе. Шоумен рассказал, что они устроили себе украинский отдых, который точно запомнится.

«Вытачев и Вытачевская часовня! Поехали с сыном 60 км от Киева в Витачев – одно из старейших сел Украины. В древнерусское время Витачев был городом и действительно имел большой порт. Сейчас рядом с селом хорошо видна бухта, куда входили суда. Не раз Витачев был местом встреч и совещаний князей» - поделился Демин.

Также ведущий рассказал о красивой ветряной мельнице и часовне, которую им удалось увидеть. Местные говорят, что часовня была построена по чертежам самого Тараса Шевченко. А еще здесь невероятные виды на Днепр. Все для красивых фоток и прогулок с детьми и близкими.

«Как вам таков формат наших поездок с сыном по красивым местам?» - поинтересовался ведущий.

«Коростышевский гранитный карьер и каньон. До полномасштабного вторжения мы с сыном многое открывали для себя красивых мест в Украине. Решил восстановить эту традицию. Мы уже здесь когда-то были. Но только на гранитном карьере. А вот на каньоне еще не бывали» - поделился также Демин.

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