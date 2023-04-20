Тетяна Песик вирішила опублікувати нові кадри, де показала своє обличчя. Артистка поділилася кадрами в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"На губах знеболювальне. Давно хотіла позбутися білих крапок, їх по-різному називають жировими і ще якось. Вони в один момент з'явилися і дуже багато. А ще від частого герпесу залишаються сині плями, які не зникають. А ще люди любили мені вказувати на мій недолік, тому що в пошуках альтернативи пудрі саме те, що треба", - написала зірка.

Варто зазначити, що Тетяна Песик, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зірка виїхала з України. Але врешті-решт артистка вирішила повернутися назад додому, поділившись кадрами в Інстаграм.

"Перед від'їздом назад в Україну мала можливість побачити набережну Анталії та трохи старого міста. Так хотілося трохи довше посидіти на лавці, і нікуди не поспішати. На вулиці +19, але я знаю ці приколи, вітер дув і все, на другий день із температурою лежиш, тому немає безглуздих куртку не знімаю", - зазначила Песік у своєму блозі.

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