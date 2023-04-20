Татьяна Песик решила опубликовать новые кадры, где показала свое лицо. Артистка поделилась кадрами в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
"На губах обезболивающее. Давно хотела избавиться белых точек, их по разному называют жировыми и еще как-то. Они в один момент появились и очень много. А еще от частого герпеса остаются синие пятна, которые не исчезают. А еще люди любили мне указывать на мой недостаток, потому что в поисках альтернативы пудры именно то что надо", - написала звезда.
Стоит отметить, Татьяна Песик, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда выехала из Украины. Но в конечном итоге артистка решила вернуться обратно домой, поделившись кадрами в Инстаграм.
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"Перед отъездом назад в Украину имела возможность увидеть набережную Анталии и немного старого города. Так хотелось немного дольше посидеть на лавочке, и никуда не спешить. На улице +19, но я знаю эти приколы, ветер дул и все, на второй день с температурой лежишь, поэтому нет дурацких куртку не снимаю", - отметила Песик в своем блоге.
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