Актриса "Женского квартала" Татьяна Песик поделилась кадрами с похорон. Как оказалось, близкий человек звезды погиб на фронте, о чем она рассказала в своем сторис Инстаграм.

"Слава Героям. Самый сильный боль на свете, это родителям хоронить своих детей. Мама кричала от боли", - написала Татьяна в публикации.

"Воин. Борец за Украину. Герой. Всегда улыбнутый, добрый, с кем угодно мог найти общий язык постоянно, когда видел моего отца, то спрашивал, как я там поживаю. Очень жаль, что от нас идут светлые люди. Для некоторых семей Пасхальные праздники совсем не Пасхальные. Вечная память тебе, Виталик", - продолжила Татьяна.

Стоит отметить, Песик - успешная украинская актриса, за которой следят сотни тысяч фолловеров. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно показала десерты на Пасху.

"Все так пекут как не куличи, так крафины.. Да я тоже решила взяться за это дело. Мне кажется мы пасуем друг другу. А вы пекли куличи или решили не морочить себе голову и купить", - написала Татьяна под кадрами, где демонстрировала свою красоту.

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