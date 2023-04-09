Как пишет Politeka.net, Татьяна Песик - известная украинская актриса, которая является одной из самых популярных актрис "Женского квартала". Звезда также активно ведет Инстаграм, где за ней следят почти 500 тысяч украинцев. А в этот раз Татьяна сделала косплей на главную героиню сериала "Венздей".
"Венсия Wednesday. Версия постарша", - написала Песик в публикации.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Отсылка на Венздей?";
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"Как две капли воды";
"Номер суперский, я так ржала, вы супер";
"Боже мой какая маленькая очаровательная девушка, хорошая актриса, наша украинская, так держать, слава Украине";
"Только что посмотрел. Очень крутой номер. Но не хватало еще вашей подружки Энид в роли будущей крестной. А Маша Евросинина очень круто смотрелась в роли Мортиши. Не зря Юрий Ткач сказал, что вы на сцену вышли в своем".
А до этого Татьяна поделилась рецептом пиццы. Звезда опубликовала видео, как готовит свой кулинарный шедевр, в своем блоге.
"На вечер залетела пицца, а потом я жалуюсь чего штаны на мне не сходятся. Но это была правильная пицца. Мне было хорошо, я ни о чем не жалею", - написано было в публикации.
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