Популярна українська співачка Ганна Трінчер разом із своїм чоловіком Олександром Волошиним вирушила на черговий відпочинок. Цього разу пара вирішила розважитись у Карпатах, про що похвалилася в Інстаграм із новими фото.

На цей раз дівчина вирішила показати, як вона надихається на відпочинку, але не забуває про себе і може дозволити трохи розслабитися. За словами Трінчер, після поїздки вона вирушить на чергову операцію, де доведеться бути під наркозом п'ять годин, тож трохи хвилюється.

Такий відпочинок допомагає настроїтись на потрібний лад: «Місце сили. Українська кухня, ці види, повітря» - пише під кадрами артистка.

У мережі українки вирішили висловити свою думку: «У мене щелепа впала; Дуже хороша; Така мила, чарівна дівчина; тут так підозріло худше, ніж у своїх відео; І справді, незвичайно худа така; тут на себе не схожі, але у хорошому сенсі».

Раніше артистка висловилася про нову композицію та виставила момент спільного її виконання з Волошиним.

«Колись ми вам розповімо історію цієї пісні, і ви точно сміятиметеся, а поки що... Поки напишіть, скільки років ви вже зі своєю другою половинкою? І чи вірите ви у справжнє кохання?» - підписала ролик Трінчер.

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