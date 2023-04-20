Популярная украинская певица Анна Тринчер вместе со своим супругом Александром Волошиным отправилась на очередной отдых. В этот раз пара решила развлечься в Карпатах, о чем похвалилась в Инстаграм с новыми фото.

В этот раз девушка решила показать, как она вдохновляется на отдыхе, но не забывает о себе и может позволить немного расслабиться. По словам Тринчер, после поездки она отправится на очередную операцию, где придется быть под наркозом пять часов, поэтому немного волнуется.

Такой отдых помогает настроиться на нужный лад: «Место силы. Украинская кухня, эти виды, воздух🙏🏼» - пишет под кадрами артистка.

В сети украинки решили выразить и свое мнение: «У меня челюсть упала; Очень хорошая; Такая милая, очаровательная девушка; здесь так-то подозрительно худее, чем в своих видео; И правда, необычно худая такая; здесь на себя не похожи, но в хорошем смысле».

Ранее артистка высказалась о новой композиции и выставила момент совместного ее исполнения с Волошиным.

«Когда-то мы вам расскажем историю этой песни, и вы точно будете смеяться, а пока… Пока напишите, сколько лет вы уже со своей второй половинкой? И верите ли вы в настоящую любовь?» - подписала ролик Тринчер.

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