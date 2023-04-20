Популярна українська співачка Ліда Лі, яка раніше була підопічною продюсерського центру Монатика, а потім розпочала сольну кар'єру та нещодавно представила чуттєву пісню "З тобою", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, а у підписі до нього розповіла про кібербезпеку.

Як видно, у ролику Ліда зображена сидячи за ноутбуком, а поряд з нею ще й телефон, на який надходить повідомлення від "надійного шахрая". За словами артистки, багато людей могли стикатися з такими шахраями та втрачати свої гроші. Зазвичай, аферист має високий рівень умінь і досвіду, які дозволяють йому виманити гроші.

"Він втирається в довіру і має приголомшливе обдарування до слова, вміє підібрати правильні слова, щоб переконати когось зробити те, що він хоче. Він може бути комунікабельним, промовистим або досить діловим, пише по суті, але знай, що йому від тебе буде потрібно лише одне – дані твоїх карток та паролі", - розповіла Ліда.

Співачка закликала українців бути пильними, звертати увагу на коди, які посилають та не називати їх нікому.

"Ніколи не переходь за посиланнями, не переглянувши все уважно, навіть якщо вони здаються дуже знайомими і надійними з першого погляду! Але яким би надійним не здавався шахрай, пам'ятай про те, що кібербезпека - це наша нова реальність, якої важливо дотримуватися, щоб все твої дані та гроші просто не згоріли", - наголосила артистка.

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