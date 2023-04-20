Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. З початку війни артистка почала створювати та публікувати у мережі гумористичні та життєві ролики, щоб піднімати настрій та бойовий дух українців. Так, цього разу зірка виклала ролик, у якому розповіла, якою має бути справжня жінка.
Як видно, у ролику Оля з'явилася у домашній обстановці, вона завдає макіяжу. Перед камерою вона з'явилася в модній плямистій блузі вільного крою, яка приховала талію її волосся, зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж. Вона якраз фарбує губи червоною помадою і розповідає, якою має бути справжня жінка.
"Справжня жінка має бути, як мед. З одного боку – м'яка та солодка, а з іншого – влип так влип", - кокетливо каже Цибульська у ролику.
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:
"Класний носик".
"Я обожнюю ваші висновки".
"Моя ви гарна та симпатична".
"Олю, скільки таких можете порекомендувати?".
"Стерви - це одноразовий варіант".
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