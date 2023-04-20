Популярная украинская певица Лида Ли, которая раньше была подопечной продюсерского центра Монатика, а затем начала сольную карьеру и недавно представила чувственную песню "З тобою", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, а в подписи к нему рассказала о кибербезопасности.

Как видно, в ролике Лида запечатлена сидя за ноутбуком, а рядом с ней еще и телефон, на который приходит сообщение от "надежного мошенника". По словам артистки, многие люди могли сталкиваться с такими мошенниками и терять свои деньги. Обычно, у афериста высокий уровень умений и опыта, которые позволяют ему выманить деньги.

"Он втирается в доверие и имеет потрясающее дарование к слову, умеет подобрать правильные слова, чтобы убедить кого-либо сделать то, что он хочет. Он может быть коммуникабельным, красноречивым или довольно деловым, пишет по сути, но знай, что ему от тебя потребуется только одно – данные твоих карт и пароли", - рассказала Лида.

Певица призвала украинцев быть бдительными, обращать внимание на коды, которые посылают и не называть их никому.

"Никогда не переходи по ссылкам, не просмотрев все внимательно, даже если они кажутся очень знакомыми и надежными с первого взгляда! Но каким бы надежным ни казался мошенник, помни о том, что кибербезопасность – это наша новая реальность, которой важно соблюдать, чтобы все твои данные и деньги просто не сгорели", - подчеркнула артистка.

Напомним, "Красота неземная": разведенная Квиткова в маленьком черном платье подчеркнула идеальную фигуру.

Как сообщала Politeka, "Как мед": Цибульская в пятнистой блузе рассказала, какой должна быть настоящая женщина.

Также Politeka писала, что "Постоянно что-то мешает": Великий из "Квартал 95" показал курьезные моменты во время съемок его пародий.