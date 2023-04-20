Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова , яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка соцмереж виклала чарівні кадри з нової фотосесії у Львові.
Як видно, на нових фото Дашу знято в цікавій локації з чорними дерев'яними стінами. Перед камерою вона з'явилася в незвичайному стильному образі – на ній маленька чорна сукня з густими рюшами, яка підкреслила тонку талію. Елегантності образу додають модні чорні чоботи до колін, які візуально ще більше подовжують ноги. Волосся Даші розпущене і красиво укладене, а на її обличчі легкий природний макіяж.
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотосесію Квіткової:
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Намагаючись врятуватися, люди вилазили з вікон: зросла кількість жертв трагедії у столичній лікарні
"Він піде до раю": обірвалося життя українського зіркового актора
Побратими екснардепа Барни розкрили обставини його загибелі: "Задачу виконано, але..."
"Даруй силу і наснагу": екснардеп Олег Барна залишив послання перед загибеллю
"Даша, виглядаєте неймовірно".
"У захваті, вогонь".
"Яка гарна сукня".
"Стильне плаття".
"Дуже мила".
"Красуня яка".
"Маленька чорна сукня! Завжди доречний look, ще й на ідеальній фігурі".
"Яка красуня".
"Боже, це що за краса неземна".
"Вона так подивилася, що незручно стало".
Нагадаємо, "Ілона, ви як яєчко": Гвоздьова з "Танців з зірками" у прозорій блузі блиснула ідеальними ногами.
Як повідомляла Politeka, "Цей язик, це щось неймовірне": Анатоліч повеселив українців незвичайним відео з собакою.
Також Politeka писала, що "Іванко був щасливий": дружина Решетника з "Холостяка" зворушила кадрами із сином-іменинником.