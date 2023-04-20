Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова , яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка соцмереж виклала чарівні кадри з нової фотосесії у Львові.

Даша Квіткова

Як видно, на нових фото Дашу знято в цікавій локації з чорними дерев'яними стінами. Перед камерою вона з'явилася в незвичайному стильному образі – на ній маленька чорна сукня з густими рюшами, яка підкреслила тонку талію. Елегантності образу додають модні чорні чоботи до колін, які візуально ще більше подовжують ноги. Волосся Даші розпущене і красиво укладене, а на її обличчі легкий природний макіяж.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотосесію Квіткової:

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"Даша, виглядаєте неймовірно".
"У захваті, вогонь".
"Яка гарна сукня".
"Стильне плаття".
"Дуже мила".
"Красуня яка".
"Маленька чорна сукня! Завжди доречний look, ще й на ідеальній фігурі".
"Яка красуня".
"Боже, це що за краса неземна".
"Вона так подивилася, що незручно стало".

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