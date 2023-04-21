Відомий український телеведучий, блогер та інтерв'юер Анатолій Анатолич розповів про непросту історію, яка сполошила багатьох українців. У березні у мережі з'явилося відео розстрілу українського захисника, який вигукнув "Слава Україні".

Українців вразило, наскільки сміливим був полонений чоловік, який не боявся ворога і все одно сказав те, що хотів востаннє.

«Що справді сталося за кадром розстрілу нашого захисника за фразу «Слава Україні». Слава всім героям! – поділився у підписі під відео Анатоліч.

У мережі також висловили свою думку:

«Просто не можна вірними словами описати цей вчинок та хоробрість Героя! Він не просто Герой, він приклад мужності і заслуговує найвищих почестей та поваги!; Я також вважаю, що він уже знав, бо й сказав «Слава Україні». І краще так, ніж тортури; Тяжко слухати в душі все перевертається; Вічна Слава Герою!».

Також ведучий поділився складними кадрами з евакуацією мешканців, що залишилися, в містах, які перебувають під обстрілом. Він додав, що такі міста – не так далеко від тих, хто живе у світі, слід про це пам'ятати.

«Кадри евакуації людей з Бахмута від мого товариша IVlevyorke. Просто подивіться ці півтори хвилини. І це відбувається зараз. Не колись там і десь там. А тепер і тут. Повірте, Бахмут не так далекий від Києва» - написав ведучий.

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