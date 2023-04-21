Известный телеведущий и блогер Анатолий Анатолич поделился своей версией по поводу скандального видео с военным.

Известный украинский телеведущий, блогер и интервьюер Анатолий Анатолич рассказал о непростой истории, всполошившей многих украинцев. В марте в сети появилось видео расстрела украинского защитника, который выкрикнул "Слава Украине".

Украинцев поразило, насколько смелым был плененный мужчина, который не боялся врага и все равно сказал то, что хотел в последний раз.

«Что действительно произошло за кадром расстрела нашего защитника за фразу Слава Украине. Слава всем героям!» - поделился в подписи под видео Анатолич.

В сети также выразили свое мнение:

«Просто нельзя верными словами описать этот поступок и храбрость Героя! Он не просто Герой, он пример мужества и заслуживает самых высоких почестей и уважения!; Я также считаю, что он уже знал, потому и сказал «Слава Украине». И лучше так, чем пытки; Тяжело слушать в душе все переворачивается; Вечная Слава Герою!».

Также ведущий поделился сложными кадрами с эвакуацией оставшихся жителей в городах, находящихся под обстрелом. Он добавил, что такие города - не так далеко от тех, кто живет в мире, следует об этом помнить.

«Кадры эвакуации людей из Бахмута от моего товарища ivlevyorke. Просто посмотрите эти полторы минуты. И это происходит сейчас. Не когда-то там и где-то там. А теперь и здесь. Поверьте, Бахмут не так далеко от Киева» - написал ведущий.

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