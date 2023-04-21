Аліна Гросу поділилася фотографіями із Лос-Анджелеса. Зірка вирішила у своєму блозі Інстаграм розповісти свої новини та зізналася, чи планує повернутися до України.
"Ой, дорогі мої. Записала сьогодні пісню. Є думки яка вона буде?)) П.С. Для тих, хто запитує, чи планую я повернутися? Звичайно!!! Я нікуди не переїжджала, навчання, підвищення кваліфікації – це одне. А постійне проживання, особисте гніздечко, рідні люди – це інше. До речі, дуже нудьгую. - написала Гросу в публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Красуня. Нехай тобі щастить у всіх твоїх починаннях";
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"Кожна твоя пісня це шедевр!!";
"Ти прям заінтригувала нас прямо не можемо дочекатися твоєї нової пісні тому що вони всі у тебе особливі";
"хотів написати Бджілка 2.0, але виявилося, що вона в тебе вже є";
"А позаду краєвид нагадує наш - і трава, і дерева, і дорога... Ось тільки той напис позаду курить весь будиночок. Чекаємо на новинку".
"90-х кадилак над поруч".
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