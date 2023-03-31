Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая стала популярной артисткой еще в маленьком возрасте. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения певица практически пропала с поля зрения, ведь имела большие проблемы со здоровьем. Алина перенесла тяжелую операцию, а недавно ей понадобилась длительная реабилитация в Индии.

Сейчас Гросу в США, где она учится актерскому мастерству и работает. Не забывает Алина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала сторис, где рассказала о проблеме своего младшего брата.

"Друзья, всем привет, сейчас пока летаю по делам, у меня появился маленький вопрос-проблема. Скажите, пожалуйста, у меня в следующем году братик пойдет в первый класс и ему по состоянию здоровья нужно носить очки и он их носит. Не будут ли его травить, не будут ли достать за это, не будут ли хейтить. Нет ли сейчас с таким проблем? Возможно, среди вас кто-то или детей ходит тоже в очках... Не притесняют ли сейчас за такое?", - поинтересовалась Алина.

Напомним, Гросу после длительной пропажи вышла на связь

А еще Politeka сообщала, что Гросу поделилась радостью, нарвавшись на критику

Также Politeka писала, что Гросу рассказала, что с ней произошло после полномасштабного вторжения