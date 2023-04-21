Ксенія Мішина , яка зіграла головну героїню шоу "Холостячка", а також суддя талант-шоу "Україна має талант", вирішила продовжити ділитися фотографіями зі своєю фотосесією. Зірка неодноразово потрапляла під критику до Інстаграма, але вирішила не зупинятися.

"А для покращення якості життя іноді треба заглядати собі в голову і перевіряти, чи не засмердівся там тухлий стереотип… Усім Світу", - написала Ксенія Мішина у публікації.

Тарас Цимбалюк не почав мовчати і написав коментар у публікації: "Мало, скажи чесно, ще багато фоток із цієї фотосесії?".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Це типу гарно некрасиво підкололи тих, хто не згоден з вашою позицією. Фото гарні, Ви теж на них гарна";

"Верх трохи не ..не дуже((";);

"Все ок. Але, а че у такі хитромудрі підписи???? Видно єдине- покрасуватися. Або я не права??? Реально, думала що ви зовсім інша ...";

"краси забагато не буває! краще багато насолоджуватися красою, ніж чимось поганим)))";

"Ось сидять такі змії і випускають на успішних і красивих людей свою отруту. Заздрість страшна річ".

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