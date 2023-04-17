"Холостячка" Ксения Мишина показала новое видео, но нарвалась на критику от украинцев.

Ксения Мишина поделилась новым видео, где появилась эффектным образом в костюме с вырезом. Звезда опубликовала кадры в своем блоге Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Найти себя и успокоиться", - написала Мишина в публикации.

Фанаты, включая Ольгу Сумскую, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Но найдите уже, черт побери, способ помочь ВСУ, а не трясти грудью. Ребята гибнут, а она никак не налюбуется своей задницей";

"Хорошая красивая. Очень. Но можно хоть немного добавлять более интересного контента? У вас есть замечательные сообщения в инстаграмме – ваши размышления и жизненные рассказы. Вот такое бы я посмотрела!";

"Так уж нашла, успокойся. Вся лента как у модели уже)) Чилл аут";

"Она только начала. Куда ее покой";

"Невероятно, как такое может быть чтобы человек был настолько красив. Обожаю тебя".

Стоит отметить, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, которая стала главной героиней шоу "Холостячка". А недавно звезда в интервью признавалась, что Александр Эллерт, победитель проекта, был абьюзером. Он влиял на нее негативно во время их последней встречи в Буковели, когда только началось полномасштабное вторжение.

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