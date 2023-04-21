Ксения Мишина, которая сыграла главную героиню шоу "Холостячка", а также судья талант-шоу "Україна має талант", решила продолжить делится фотографиями со своей фотосессией. Звезда неоднократно попадала под критику в Инстаграм, но решила не останавливаться.

"А для улучшения качества жизни иногда надо заглядывать себе в голову и проверять не засмердился ли там тухлый стереотип… Всем Мира", - написала Ксения Мишина в публикации.

Тарас Цымбалюк не стал молчать и написал комментарий в публикации: "Мало, скажи честно, еще много фоток с этой фотосессии?".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Это типа красиво некрасиво подкололи тех, кто не согласен с вашей позицией. Фото красивые, Вы тоже на них красива";

"Верх немного не ..не очень((";

"Все ок. Но, а че у такие заумные подписи???? Видно единственное- покрасоваться . Или я не права??? Реально, думала что вы совсем другая…";

"красоты многовато не бывает! лучше много наслаждаться красотой, чем чем-то плохим)))";

"Вот сидят такие змеи и выпускают на успешных и красивых людей свой яд. Зависть страшная вещь".

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