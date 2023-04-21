Ксения Мишина, которая сыграла главную героиню шоу "Холостячка", а также судья талант-шоу "Україна має талант", решила продолжить делится фотографиями со своей фотосессией. Звезда неоднократно попадала под критику в Инстаграм, но решила не останавливаться.
"А для улучшения качества жизни иногда надо заглядывать себе в голову и проверять не засмердился ли там тухлый стереотип… Всем Мира", - написала Ксения Мишина в публикации.
Тарас Цымбалюк не стал молчать и написал комментарий в публикации: "Мало, скажи честно, еще много фоток с этой фотосессии?".
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Это типа красиво некрасиво подкололи тех, кто не согласен с вашей позицией. Фото красивые, Вы тоже на них красива";
"Верх немного не ..не очень((";
"Все ок. Но, а че у такие заумные подписи???? Видно единственное- покрасоваться . Или я не права??? Реально, думала что вы совсем другая…";
"красоты многовато не бывает! лучше много наслаждаться красотой, чем чем-то плохим)))";
"Вот сидят такие змеи и выпускают на успешных и красивых людей свой яд. Зависть страшная вещь".
Напомним, "Холостячка" Мишина стащила платье до бедер ради скандальных фото
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