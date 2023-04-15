Александр Эллерт - успешный украинский комик, который участвовал в шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Пара после проекта некоторое время строила отношения, но создать успешную семью им не удалось, после чего они разошлись. А недавно звезда рассказала, что Эллерт абьюзер. Ксения решила вспомнить, как они снова встретились после полномасштабного вторжения, когда были вместе в Буковели. Звезда отметила, что не было поддержка от Александра, а только унижения морального плана.

После Буковели Эллерт отправился в США, где находится и сейчас. Также звезда не забывает и об Инстаграм, где в этот раз решил ответить на вопросы фанатов.

"Ну что) поговорим?", - спросил Эллерт.

"Во всем инфопространстве выставили тебя абьюзером. А ответочка в стиле юмора будет)", - спросил фанат.

"У нее все, блин, арбурзеры", - написал лаконично в ответ Александр.

А до этого Эллерт поделился видео, как кормил чаек. Но звезда старался сделать так, чтобы они максимально подошли.

"Не верь глазам своим. Ибо глазам видны только оковы, ограничивающие нашу свободу. Чтобы рассмотреть главное, нужно пользоваться пониманием. И тогда сразу найдешь яблоки или выгребешь по перьям", - поделился звезда.

Напомним, Эллерт из "Холостячки" в США поднял важную тему об украинских детях

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