Популярний український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша", Тарас Цимбалюк, який з початку війни встиг розлучитися з дружиною і завести новий роман, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу актор показав романтичний кадр із новою коханою Світланою Готочкіною.

Як видно, на новій фотографії Тарас та Світлана знято на прогулянці у Києві. Вони зняті крупним планом у момент, коли ось-ось поцілуються, вона поклала йому руки на обличчя. Перед камерою і актор і його дівчина з'явилися в теплих темних вбраннях, у неї розпущене волосся та модні сонцезахисні окуляри, а в нього каптур на голові.

У підписі до публікації Цимбалюк написав: "Сонячно", а його кохана у коментарях додала: "Рідний мій". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Вселенське щастя проявляється в умінні бачити в очах коханої людини щось сяюче яскравіше за сонячні промені".

"Ну ти ж знаєш, що я напишу, і який смайл поставлю".

"Нереально яскраві та круті".

"Вау, на Контрактовій площі, швидше за все".

"Ви неймовірні".

"Мілота".

"Щоб завжди так".

"Так зрозуміло все, кохання".

"Ой, які зайчики".

"Ви класні".

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