Популярный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша", Тарас Цымбалюк который с начала войны успел развестись с женой и завести новый роман, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз актер показал романтичный кадр с новой возлюбленной Светланой Готочкиной.

Как видно, на новой фотографии Тарас и Светлана запечатлены на прогулке в Киеве. Они сняты крупным планом в момент, когда вот-вот поцелуются, она положила руки ему на лицо. Перед камерой и актер и его девушка появились в теплых темных нарядах, у нее распущенны волосы и модные солнцезащитные очки, а в него капюшон на голове.

В подписи к публикации Цымбалюк написал: "Солнечно", а его возлюбленная в комментариях добавила: "Родной мой". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Вселенское счастье проявляется в умении видеть в глазах любимого человека нечто сияющее ярче солнечных лучей".

"Ну ты же знаешь, что я напишу, и какой смайл поставлю".

"Нереально яркие и крутые".

"Вау, на Контрактовой площади, скорее всего".

"Вы невероятны".

"Милота".

"Чтобы всегда так".

"Да понятно все, любовь".

"Ой, какие зайчики".

"Вы классные".

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