Популярный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша", Тарас Цымбалюк который с начала войны успел развестись с женой и завести новый роман, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз актер показал романтичный кадр с новой возлюбленной Светланой Готочкиной.
Как видно, на новой фотографии Тарас и Светлана запечатлены на прогулке в Киеве. Они сняты крупным планом в момент, когда вот-вот поцелуются, она положила руки ему на лицо. Перед камерой и актер и его девушка появились в теплых темных нарядах, у нее распущенны волосы и модные солнцезащитные очки, а в него капюшон на голове.
В подписи к публикации Цымбалюк написал: "Солнечно", а его возлюбленная в комментариях добавила: "Родной мой". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Не только Донецк и Луганск: названы города, которые ВСУ освободят в "краткосрочной перспективе"
Плотным огнем накрыли 10 населенных пунктов: под ударом оказались детский сад и жилые дома, фото
"Молниеносных побед не будет": ВСУ не смогут повторить сценарий Харьковского контрнаступления, названа причина
"В глубокой стадии разложения": новая трагедия с украинцами потрясла Польшу
"Вселенское счастье проявляется в умении видеть в глазах любимого человека нечто сияющее ярче солнечных лучей".
"Ну ты же знаешь, что я напишу, и какой смайл поставлю".
"Нереально яркие и крутые".
"Вау, на Контрактовой площади, скорее всего".
"Вы невероятны".
"Милота".
"Чтобы всегда так".
"Да понятно все, любовь".
"Ой, какие зайчики".
"Вы классные".
Напомним, "Красота неземная": разведенная Квиткова в маленьком черном платье подчеркнула идеальную фигуру.
Как сообщала Politeka, "Как мед": Цибульская в пятнистой блузе рассказала, какой должна быть настоящая женщина.
Также Politeka писала, что "Постоянно что-то мешает": Великий из "Квартал 95" показал курьезные моменты во время съемок его пародий.