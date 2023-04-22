Ресторатор і переможець «МастерШеф» Євген Клопотенко поділився унікальним рецептом, за яким колись готувала видатная українська письменниця Ольга Кобилянська.

Євген Клопотенко розповів про свою нову кулінарну знахідку на кухні кулінарного проєекту «Пекельні борошна», ведучим якого став, пише Politeka.net.

Цього разу готувати разом Клопотенко запросив відому акторку театру і кіно Ольгу Сумську.

«Султане мого серця!», - емоційно звернулася українська «Роксолана» Сумська до Клопотенка, з’явившись на його зірковій кухні.

«Я тебе зараз здивую, я певен», - заінтригував Клопотенко.

І таки здивував, і не лише Сумську, адже Клопотенко запропонував рогалики за рецептом Ольги Кобилянської.

«Ольга Кобилянська вона була як блогер сучасності. В своїх листах до Лесі Українки інших людей вона інколи писала рецепти», - розповів Клопотенко.

Для рогаликів Клопотенко обрав полуничну начінку, адже полуничне варення «було однією з фішок Лесі Українки».

«Вау! Я відкриваю нові горизонти!... Найсмачніші в світі. Як це прекрасно», - рецептом і результатом приготування Сумська, судячи з анонсу, який з’явився в Інстаграмі, залишилась у захваті.

Додамо, тим часом творці "МастерШеф" оголосили кастинг на новий сезон.

Він стане вже 12-м.

Суддями залишаться Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський.

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко поділився рецептом борща із карасями, який обожнював Тарас Григорович Шевченко.

Також повідомлялось, що суддя «МастерШеф»» Ектор Хіменес-Браво накричав на учасника «МастерШеф. Професіонали» через вареники.

Також нагадаємо, що першим гостем Євгена Клопотенка у проєкті "Пекельні борошна" став Володимир Остапчук.