Євген Клопотенко розповів про свою нову кулінарну знахідку на кухні кулінарного проєекту «Пекельні борошна», ведучим якого став, пише Politeka.net.
Цього разу готувати разом Клопотенко запросив відому акторку театру і кіно Ольгу Сумську.
«Султане мого серця!», - емоційно звернулася українська «Роксолана» Сумська до Клопотенка, з’явившись на його зірковій кухні.
«Я тебе зараз здивую, я певен», - заінтригував Клопотенко.
І таки здивував, і не лише Сумську, адже Клопотенко запропонував рогалики за рецептом Ольги Кобилянської.
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«Ольга Кобилянська вона була як блогер сучасності. В своїх листах до Лесі Українки інших людей вона інколи писала рецепти», - розповів Клопотенко.
Для рогаликів Клопотенко обрав полуничну начінку, адже полуничне варення «було однією з фішок Лесі Українки».
«Вау! Я відкриваю нові горизонти!... Найсмачніші в світі. Як це прекрасно», - рецептом і результатом приготування Сумська, судячи з анонсу, який з’явився в Інстаграмі, залишилась у захваті.
Додамо, тим часом творці "МастерШеф" оголосили кастинг на новий сезон.
Він стане вже 12-м.
Суддями залишаться Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський.
Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко поділився рецептом борща із карасями, який обожнював Тарас Григорович Шевченко.
Також повідомлялось, що суддя «МастерШеф»» Ектор Хіменес-Браво накричав на учасника «МастерШеф. Професіонали» через вареники.
Також нагадаємо, що першим гостем Євгена Клопотенка у проєкті "Пекельні борошна" став Володимир Остапчук.