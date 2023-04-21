Популярна українська телезірка, фітнес-тренер та експерт зі здорового харчування Аніта Луценко, яка була тренером у шоу "Зважені та щасливі", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото з особистого архіву, на яких показала себе під час вагітності та розповіла, як скидала вагу.

Як видно, на нових фото Аніта показала величезний вагітний живіт, який підкреслив підтягнутим пресом. При цьому все ж таки трохи зайвої ваги телезірка набрала, але потім швидко його скинула.

"Як я відновлювалась після пологів? Пішла на тренування і першу консультацію до спеціаліста по пілатес. Поставили на місце поставу, попрацювали з діастазом, нагадали тілу як має працювати вже без живота і з новим центром тяжіння. Перейшла на харчування тоді по програмі wowbodyslim. Бігала і дуже багато гуляла. Щодня 10 км з коляскою точно. Сон. Спала коли тільки була можливість. Якщо Мія засинала в 8 годин вечора, я з нею теж, тож до 12 години ночі вже була виспана. Вправа Кегель щодня по 50 скорочень", - розповіла Луценко.

Вона також зізналася, що зараз зробила б трохи по-іншому, але результатам її минулих старань можна лише позаздрити – Аніта має ідеальний прес і підтягнуте тіло.

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