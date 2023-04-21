Популярная украинская телезвезда, фитнес-тренер и эксперт по здоровому питанию Анита Луценко, которая была тренером в шоу "Зважені та щасливі", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото из личного архива, на которых показала себя во время беременности и рассказала, как сбрасывала вес.

Как видно, на новых фото Анита показала огромный беременный живот, который был подчеркнул подтянутым прессом. При этом все же немного лишнего веса телезвезда набрала, но затем быстро его сбросила.

"Как я восстанавливалась после родов? Пошла на тренировку и первую консультацию к специалисту по пилатесу. Поставили на место осанку, поработали с диастазом, напомнили телу, как должно работать уже без живота и с новым центром притяжения. Перешла на питание тогда по программе wowbodyslim. Бегала и очень много гуляла. Каждый день 10 км с коляской точно. Сон. Спала, когда только была возможность. Если Мия засыпала в 8 часов вечера, я с ней тоже, так что к 12 часам ночи уже была выспавшаяся. Упражнение Кегеля ежедневно по 50 сокращений", - рассказала Луценко.

Она также призналась, что сейчас сделала бы немного по-другому, но результатам ее прошлых стараний можно только позавидовать – у Аниты идеальный пресс и подтянутое тело.

Напомним, "Красота неземная": разведенная Квиткова в маленьком черном платье подчеркнула идеальную фигуру.

Как сообщала Politeka, "Как мед": Цибульская в пятнистой блузе рассказала, какой должна быть настоящая женщина.

Также Politeka писала, что "Постоянно что-то мешает": Великий из "Квартал 95" показал курьезные моменты во время съемок его пародий.