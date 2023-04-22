Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна показала, що зараз може залучити найбільше. Незважаючи на активну роботу, про себе теж забувати не варто і треба багато часу приділяти своїм смакам, на думку артистки.

«Чомусь зараз особливе задоволення – носити український одяг!» – написала ведуча. На кадрах вона постала в класичному костюмі брюки, який підкреслив стрункість її фігури і все без зайвих акцентів.

При цьому укладання та звичайний макіяж тільки освіжили представлений діловий образ:

«Лише вчора придбала в Іспанії українські бренди! Можливо, наша місія сьогодні допомагатиме нашій країні, будучи в Європі; Тому що український одяг це кохання; Неперевершена;

Шикарний костюм; Вам дуже добре; Це кохання за такими цінами, що капець дорогий; ціни різні!) Є, звичайно, і надхмарні, і можливо все знайти згідно зі своїм бюджетом».

Раніше Ведуча вирішила поділитися новим уривком зі свого останнього інтерв'ю. Однак у мережі відео викликало неоднозначну реакцію серед користувачів.

Українці ж зауважили, що їм неприємно слухати, як дві жінки, проживаючи вже рік за кордоном, незадоволені життям і навіть «ниють»: « Так і не змогла подивитись дві успішні жінки, і протягом цього інтерв'ю одне скиглення; Але ви сидите за кордоном рік і ногоєте, як вам погано, з грошима та дітьми сидите!».

Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.