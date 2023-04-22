Популярна українська спортсменка, срібна призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Різатдінова, яка у сезоні 2019 року брала участь у шоу "Танців зі зірками", часто ділиться зі своєю аудиторією яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у профілі миле фото з прогулянки, на якому зачарувала елегантним чином.

Як видно, Анна знята в гарній локації в Барселоні, де зараз живе, вона ходить у парку біля фонтану і зняла у профіль. Перед камерою зірка спорту з'явилася в елегантній білій сукні, яка підкреслила ідеальну фігуру та граціозність, а на її ногах витончені босоніжки на шпильках. Волосся дівчини розпущене і красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж і незворушний вигляд.

У підписі до публікації Різатдінова написала: "Друзі, важкий день сьогодні. Тому без емоцій і повчальних текстів… Хочу викласти це фото тому, що є в ньому щось світле і мудре".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотографію гімнастки:

"Нехай все буде добре".

"Тримайся. Я була в цьому парку, там дуже добре, можна від усіляких думок відпочити".

"Ця сукня реально підкреслює твоє сяйво! Ти виглядаєш неземною, богиня".

"Красуня".

"Так, дуже важкий день, але з фото легше буде".

"Сама грація".

"Вогонь".

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