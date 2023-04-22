Популярная украинская спортсменка, серебренная призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая в сезоне 2019 года принимала участие в шоу "Танців з зірками", часто делится со своей аудиторией яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в профиле милое фото с прогулки, на котором очаровала элегантным образом.

Как видно, Анна запечатлена в красивой локации в Барселоне, где сейчас живет, она прогуливается в парке у фонтана и сняла в профиль. Перед камерой звезда спорта появилась в элегантном белом платье, которое подчеркнуло идеальную фигуру и грациозность, а на ее ногах изящные босоножки на шпильках. Волосы девушки распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж и невозмутимый вид.

В подписи к публикации Ризатдинова написала: "Друзья, трудный день сегодня. Поэтому без эмоций и поучающих текстов… Хочу выложить это фото потому, что есть в нем что-то светлое и мудрое".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотографию гимнастки:

"Пусть все будет хорошо".

"Держись. Я была в этом парке, там очень хорошо, можно от всяких мыслей отдохнуть".

"Это платье реально подчеркивает твое сияние! Ты выглядишь неземной, богиня".

"Красотка".

"Да, очень тяжелый день, но с фото полегче будет".

"Сама грация".

"Огонь".

Напомним, "Красота неземная": разведенная Квиткова в маленьком черном платье подчеркнула идеальную фигуру.

Как сообщала Politeka, "Как мед": Цибульская в пятнистой блузе рассказала, какой должна быть настоящая женщина.

Также Politeka писала, что "Постоянно что-то мешает": Великий из "Квартал 95" показал курьезные моменты во время съемок его пародий.