Відома українська ведуча та актриса Лілія Ребрик зізналася, чому цей період у її житті був непростим.

Популярна українська ведуча Лілія Ребрик в інтерв'ю для ЖВЛ вирішила відповісти на багато особистих питань, не обійшлося без теми особистого життя та травм із минулого (щоб подивитися інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця). За словами Лілії, доводилося багато працювати заради оцінок, але відмінницею вона подобалася далеко не всім.

Наприклад, у 13 років, коли про неї написали в газеті, однокласниці почали нахабно висміювати її.

«Я зайшла до класу, і вони почали читати це. Але так, знаєте, як це у стилі дівчаток – висміювали. Вдавали, що не помічали мене. Такий неприємний досвід був дуже. Були дівчатка, які мене підтримали і часто, але це таке випробування. Може, була заздрість чи щось інше.

Пам'ятаю, як приходила до батьків і дуже плакала. Розповіла їм усе, батьки тоді підтримали мене, сказавши: Лілю, це життя, всім подобається неможливо. Не треба взагалі спілкуватись із такими людьми. І я досі живу за цим принципом!” – зауважила Лілія, згадавши про своє захоплення гімнастикою.

Нагадаємо, ребрик у шлюбі з хореографом Андрій Диким, з яким познайомилася завдяки проекту "Танці із зірками", у 2011 році.

На своїй сторінці в Instagram актриса показала, як вони відвідавши церкву в Ясногородку під Києвом, яку було обстріляно та пошкоджено на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.