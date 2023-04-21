Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик призналась, почему этот период в ее жизни был непростым.

Популярная украинская ведущая Лилия Ребрик в интервью для ЖВЛ решила ответить на многие личные вопросы, не обошлось без темы личной жизни и травм из прошлого (чтобы посмотреть интервью, доскролльте страницу до конца). По словам Лилии, приходилось ведь много работать ради оценок, но отличницей она нравилась далеко не всем.

К примеру, в 13 лет, когда о ней написали в газете, одноклассницы начали нагло высмеивать ее.

«Я зашла в класс, и они начали читать это. Но так, знаете, как это в стиле девочек – высмеивали. Делали вид, что не замечали меня. Такой неприятный опыт был очень. Были девочки, которые меня поддержали и часто, но это такое испытание. Может, была зависть или что-то другое.

Помню, как приходила к родителям и плакала очень. Рассказала им все, родители тогда поддержали меня, сказав: Лиля, это жизнь, всем нравится невозможно. Не надо вообще общаться с такими людьми. И я до сих пор живу за этим принципом!" - подметила Лилия, вспомнив о своем увлечении гимнастикой.

Напомним, ребрик в браке с хореографом Андрем Диким, с которым познакомилась благодаря проекту "Танцы со звездами", в 2011 году.

На своей странице в Instagram актриса показала, как они посетив церковь в Ясногородке под Киевом, которая была обстреляна и повреждена в начале полномасштабного вторжения рф.

Напомним, Лилия Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.