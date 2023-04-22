Українська блогерка Катя Репяхова нещодавно зробила пластику носа, здійснивши ще одну мрію. Після операції пройшов місяць і зірка вирішила показати, якою вона стала, поділившись кадрами в Інстаграм.

"Місяць після операції", - написала Репяхова у публікації.

А до цього зірка ділилася фотографією сина Михайла, якого народила від Віктора Павлика. Зірка поділилася знімками у пості Інстаграм.

"Мій всесвіт", - написала Катя.

"Улюблений", - відповів Віктор Павлік у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Від великого кохання, народжуються хороші діти. Щастя Вам";

"Як ми сумуємо за вами, такий вже дорослий";

"Як гарний хлопчик, нехай росте батькам на радість";

"Який чарівний хлопчик заряджає позитивом";

"Який красень, так підріс уже";

"Він такий симпатичний, з того року, що мій синок, клас".

Варто зазначити, що Катя Репяхова - успішна українська блогерка, яка вийшла заміж за Народного артиста України Віктора Павлика. У пари є спільний син Михайло, який для Каті став первістком, а для Павлика четвертою дитиною від четвертої дружини. Також Катя стала продюсеркою Вікора та займається організацією його концертів.

Нагадаємо, молода дружина Павлика розповіла сумну новину про маленького сина

А ще Politeka повідомляла, що Віктор Павлік засвітився з Дзідзьо та іншими зірками у Празі.

Також Politeka писала, що біда трапилася із сином Віктора Павлика, дружина поділилася



