Українська блогерка Катя Репяхова нещодавно зробила пластику носа, здійснивши ще одну мрію. Після операції пройшов місяць і зірка вирішила показати, якою вона стала, поділившись кадрами в Інстаграм.
"Місяць після операції", - написала Репяхова у публікації.
А до цього зірка ділилася фотографією сина Михайла, якого народила від Віктора Павлика. Зірка поділилася знімками у пості Інстаграм.
"Мій всесвіт", - написала Катя.
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"Улюблений", - відповів Віктор Павлік у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Від великого кохання, народжуються хороші діти. Щастя Вам";
"Як ми сумуємо за вами, такий вже дорослий";
"Як гарний хлопчик, нехай росте батькам на радість";
"Який чарівний хлопчик заряджає позитивом";
"Який красень, так підріс уже";
"Він такий симпатичний, з того року, що мій синок, клас".
Варто зазначити, що Катя Репяхова - успішна українська блогерка, яка вийшла заміж за Народного артиста України Віктора Павлика. У пари є спільний син Михайло, який для Каті став первістком, а для Павлика четвертою дитиною від четвертої дружини. Також Катя стала продюсеркою Вікора та займається організацією його концертів.
Нагадаємо, молода дружина Павлика розповіла сумну новину про маленького сина
А ще Politeka повідомляла, що Віктор Павлік засвітився з Дзідзьо та іншими зірками у Празі.
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