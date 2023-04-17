Жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала о похождениях мужа по Европе с другими украинскими звездами.

Катя Репяхова рассказала, как Виктор Павлик выступил в Праге. Жена музыканта опубликовала сторис в Инстаграм, рассказывая об этом событии.

"Наш папочка вчера пел в Праге, а сегодня уже во Львове", - написала Репяхова и поделилась фото, где Павлик был вместе с солистом группы Дзидзьо Михаилом Хомой, Александром Пономаревым и Юрием Горбуновым.

"Благотворительный концерт в Праге! Вместе к победе!", - написал Павлик в публикации.

Фанаты, включая Александра Пономарева, Катю Репяхову, солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы и Юрия Горбунова, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Спасибо";

"Огонь".

Стоит отметить, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения артист занялся помощью Украине и выступает на благотворительных концертах, а также присоединился к флешмобу от Минобороны.

"Присоединился к флешмобу. «Укроборонпрома» по случаю отладки серийного производства артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм. Передал свой привет оккупантам. Ни обещаний, ни прощений! Слава Украине!", - написал артист в публикации.

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