Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова показала себя после операции, демонстрируя нос.

Украинская блогерка Катя Репяхова недавно сделала пластику носа, осуществив еще одну мечту. После операции прошел месяц и звезда решила показать, какой он стал, поделившись кадрами в Инстаграм.

"Месяц после операции", - написала Репяхова в публикации.

А до этого звезда делилась фотографией своего сына Михаила, которого родила от Виктора Павлика. Звезда поделилась снимками в посте Инстаграм.

"Моя вселенная", - написала Катя.

"Любимый", - ответил Виктор Павлик в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"От большой любви, рождаются хорошие дети. Счастья Вам";

"Как мы скучаем по вами, такой уж взрослый";

"Как хороший мальчик, пусть растет родителям к радости";

"Какой волшебный мальчик, заряжает позитивом";

"Какой красавчик, так подрос уже";

"Он такой симпатичный, с того года что мой сынок, класс".

Стоит отметить, Катя Репяхова - успешная украинская блогерка, которая вышла замуж за Народного артиста Украины Виктора Павлика. У пары есть общий сын Михаил, который для Кати стал первенцем, а для Павлика четвертым ребенком от четвертой жены. Также Катя стала продюсеркой Викора и занимается организацией его концертов.

Напомним, молодая жена Павлика рассказала печальную новость о маленьком сыне

А еще Politeka сообщала, что Виктор Павлик засветился с Дзидзьо и другими звездами в Праге

Также Politeka писала, что беда случилась с сыном Виктора Павлика, жена поделилась



