Украинская блогерка Катя Репяхова недавно сделала пластику носа, осуществив еще одну мечту. После операции прошел месяц и звезда решила показать, какой он стал, поделившись кадрами в Инстаграм.
"Месяц после операции", - написала Репяхова в публикации.
А до этого звезда делилась фотографией своего сына Михаила, которого родила от Виктора Павлика. Звезда поделилась снимками в посте Инстаграм.
"Моя вселенная", - написала Катя.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Передача F-16: украинских пилотов отправили в США еще в июне 2022 года, но выяснилась неприятная деталь
"То Каменских, то Даша, да что ж такое": у Астафьевой серьезные проблемы
Судно с россиянами на борту полыхает в море: есть раненые и пропавшие без вести
"Несколько часов назад": трагически оборвалась жизнь известного украинского политика
"Любимый", - ответил Виктор Павлик в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"От большой любви, рождаются хорошие дети. Счастья Вам";
"Как мы скучаем по вами, такой уж взрослый";
"Как хороший мальчик, пусть растет родителям к радости";
"Какой волшебный мальчик, заряжает позитивом";
"Какой красавчик, так подрос уже";
"Он такой симпатичный, с того года что мой сынок, класс".
Стоит отметить, Катя Репяхова - успешная украинская блогерка, которая вышла замуж за Народного артиста Украины Виктора Павлика. У пары есть общий сын Михаил, который для Кати стал первенцем, а для Павлика четвертым ребенком от четвертой жены. Также Катя стала продюсеркой Викора и занимается организацией его концертов.
Напомним, молодая жена Павлика рассказала печальную новость о маленьком сыне
А еще Politeka сообщала, что Виктор Павлик засветился с Дзидзьо и другими звездами в Праге
Также Politeka писала, что беда случилась с сыном Виктора Павлика, жена поделилась