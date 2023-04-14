Катя Репяхова - молодая украинская блогерка, которая вышла замуж за артиста Виктора Павлика несмотря на 28-летнюю разницу в возрасте. А пару лет назад звезда родила первенца - сына Михаила. Для Павлика это был при этом четвертый ребенок от четвертой жены. Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством мужа, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала фото сына, который плачет.

"С занятиями не вышло. Проплакал все время", - написала Репяхова.

"Вчера, как только я приехала, я забрала у Миши пустушку. Всю ночь был без нее (все было ок), а днем начал ее искать. Такие нервы, что не могу вам передать. Это нужно пережить", - продолжила звезда.

А до этого Катя рассказала о своем дневнике войны. Звезда решила поделится воспоминаниями, расскав в публикации.

"24.02 – это дневник войны. Книга рассказывает не придуманную историю о компании молодых людей, оказавшихся посреди войны без собственного на то желания. Для меня большая честь причастна к этому изданию. Главная особенность этой книги – это не установленная цена, ведь все полученные средства будут направлены на помощь ВСУ и пострадавшим от войны", - написала звезда.

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