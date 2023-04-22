Танцюрист і хореограф Євген Кот продовжує себе підтримувати у формі та активно тренується. А цього разу у своєму Інстаграмі зірка показав, як проходить його робота, поділившись кадрами у сторіс.

"Хоча рідко показую, але не пропускаю", - написав Євген у публікації.

А після цього зірка вирішила звернутися до Нади Дорофєєвої. Зірка поділився спільним знімком, зробленим п'ять років тому.

"Цьому фото більше п'яти років. Ми змінилися і бачимося дуже рідко. Але до цього дня вдячний тобі за той час. Єдине, що не змінилося, це те, що ти так і залишилася людиною, яка надихає. З твоїм днем, Надя Дорофєєва" , – написав зірка, вітаючи зірку з днем ​​народження.

Варто зазначити, що Євген Кот - відомий український танцюрист і хореограф, який перемагав на "Танцях з зірками", а також судив проект "Україна має талант". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення активно висвітлює те, що відбувається у своєму блозі. А до роковин вторгнення зірка поділився кадрами зі своєю дружиною.

"Кохання один до одного, до близьких і рідних, до країни. Ненависть до війни, до країни, що розв'язує, до терористів", - написав зірка.

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